Petfluencer: Tierleid für Likes?

Auch in Deutschland wächst der Markt für Petfluencing. Doch es gibt kritische Stimmen, die das Tierwohl in Gefahr sehen. Die Welttierschutzgesellschaft e.V. mit Sitz in Berlin untersuchte 50 der reichweitenstärksten Petfluencer-Profile aus dem deutschsprachigen Raum auf mögliches Tierleid.