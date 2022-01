Es grenzt fast schon an ein Wunder, dass Leonard Thompson am 23. Januar 1922 überhaupt noch lebte: Zweieinhalb Jahre war es her, dass der Junge mit elf Jahren die damals tödliche Diagnose erhalten hatte: Diabetes. Auf neun Monate wurde seine Lebenserwartung geschätzt - doch eine schier unmenschliche Diät von 450 Kalorien pro Tag hielt ihn am Leben. So gerade noch.