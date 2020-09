Der Internationale Kinderbuchtag will auf die Freude am Lesen und die Bedeutung von Literatur für junge Leute aufmerksam machen.

Er wird mit Aktionen zum Beispiel in Schulen und Bibliotheken seit 1967 um den 2. April gefeiert.

Es ist der Geburtstag des dänischen Autors Hans Christian Andersen (1805-1875).

Die Patenschaft für den Internationalen Kinderbuchtag hat jährlich wechselnd eine Nationale Sektion des Internationalen Kuratoriums für das Jugendbuch mit Sitz in der Schweiz.

(Quelle: dpa)