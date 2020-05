Herfort: Als Ostdeutscher wollte ich eigentlich den Westen kennenlernen, habe in Hamburg studiert, wollte meine Diplomarbeit in London machen. Aber ich war einige Male in Moskau und auch in Sibirien – da ist eine Verbindung gewachsen.



Ich habe dann kurzentschlossen das Thema meiner Abschlussarbeit nach Moskau verlegt und dann auch einige Preise für das Ergebnis gewonnen. Im Auftrag eines Magazins durfte ich kurze Zeit später wieder nach Moskau – und dachte: Das läuft gut hier! Ich habe also einfach mal losgelegt in Russland und war überall willkommen. Über die Arbeit kam dann auch das private Glück in Moskau.