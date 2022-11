Zehntausende Bauern im Irak haben aufgegeben und sind als Tagelöhner und Erntehelfer in die Städte gezogen - der Zustrom aus den Dörfern hält an. Die Folgen des Klimawandels im Land lassen sich - allein in den vergangenen Monaten - an einer Reihe dramatischer Entwicklungen ablesen: Vom legendären Sawa-See im Süd-Irak, in dessen mineralienreichem Wasser früher Touristen badeten, ist nichts mehr zu sehen. Er trocknete im Frühjahr aus.