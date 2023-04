Der Iran verschärft sein Vorgehen gegen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zeigen. Zur Kontrolle und Identifizierung würden an öffentlichen Plätzen und Verkehrsstraßen Kameras installiert, kündigte die Polizei am heutigen Samstag in einer über die Staatsmedien und das Justizportal Mizan verbreiteten Mitteilung an.