Iris Berben als TV-Kommissarin Rosa Roth. (Archivbild)

Quelle: dpa

Mit ihren starken Frauencharakteren ebnete sie anderen Schauspielerinnen in Deutschland den Weg. In der Kimi-Reihe "Rosa Roth" ab 2004 war sie eine der ersten Ermittlerinnen im Fernsehen. Erst 2013 hängte sie ihren beigen Trenchcoat an den Nagel.



2010 folgen ein Bambi und eine Emmy-Nominierung für ihre Rolle als strenge Matriarchin Bertha Krupp im ZDF-Dreiteiler "Krupp – eine deutsche Familie". Und zuletzt glänzte sie in Nina Grosses Kriminaldrama "Die Protokollantin".