Waldbrände in Israel: Feuer bei Jerusalem weiter außer Kontrolle

Israelische Einsatzkräfte kämpfen am zweiten Tag in Folge gegen große Waldbrände im Umkreis von Jerusalem. Bislang seien die Brände noch nicht unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Sie wolle dies aber in den kommenden Stunden erreichen, hieß es. Am Nachmittag soll der Wind wieder stärker werden, so dass das Risiko für die Ausbreitung der Feuer wieder steigen würde.