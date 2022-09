Russland und USA : Kosmonauten fliegen gemeinsam zur ISS

Der US-Amerikaner Frank Rubio und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin fliegen in Zeiten großer politischer Spannungen an diesem Mittwoch gemeinsam ins All. An Bord einer Sojus-Rakete sollen sie um 15:54 Uhr MESZ vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe der Republik Kasachstan in Zentralasien abheben, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.