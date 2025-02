Gestrandete ISS-Astronauten können wohl früher zurück

Zwei seit Juni in der Internationalen Raumstation ISS festsitzende US-Astronauten können nun doch noch auf einen etwas früheren Heimflug hoffen. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte, will das Unternehmen SpaceX von Elon Musk eine bereits im Einsatz gewesene "Dragon"-Kapsel anstelle einer neuen für den Transport der Astronauten zu benutzen.

Die beiden Astronauten strandeten wegen technischer Probleme im All.

Ablöse-Crew soll am 12. März starten

Einige Tag nach der Ankunft der Ablöse-Crew an der ISS sollen dann die beiden festsitzenden Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore gemeinsam mit ihren Kollegen Nick Hague und Alexander Gorbunow zur Erde zurückkehren.

Seit 1998 dient die Internationalen Raumstation Forschungszwecken. Das größte menschengebaute Objekt im All wird seit 2000 dauerhaft von Astronauten aus aller Welt bewohnt.

Aufenthalt eigentlich nur für eine Woche geplant

das sagte Steve Stich, Leiter des kommerziellen Raumfahrtprogramms der Nasa, in einer Erklärung. Williams und Wilmore sind erfahrene Astronauten, die bereits mehrfach im All und auf der ISS waren. Die beiden seien für alle Eventualitäten ausgebildet, hatte die Nasa mehrfach betont.

