Alle drei funkten nach dem Manöver an die Bodenkontrolle, ihnen gehe es gut. Alle Systeme arbeiteten normal. Allerdings musste Schkaperlow manuell an die ISS andocken, weil das automatische System nicht funktionierte. Die "Sojus MS-19" hob am Dienstag um 13.55 Uhr (Ortszeit) vom Startzentrum in Baikonur in Kasachstan ab.