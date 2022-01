Im nächsten März wird es ein planetäres Mega-Event geben. Er wird oben im All live ein von Starkoch Tim Mälzer entwickeltes Menü kochen. Weltweit werden tausende Köche dasselbe tun, zeitgleich. An der Freiheitsstatue, am Taj Mahal, dem Pariser Triumphbogen aber auch in Flüchtlingslagern. So zumindest ist der Plan.