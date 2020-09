Moshe Kol, Shlomi Oberman und Ariel Schön vom Sicherheitsunternehmen JSOF haben gleich 19 Sicherheitslücken in einer Anwendung des Internet-Kommunikationsprotokolls gefunden, die in so unterschiedlichen Produkten wie Satelliten, Infusionspumpen, Smartphones, Industriesteuerungen für das Stromnetz und Fabriken oder Operationsrobotern mit eingebaut wurde.