Coronavirus - Platz vor dem Mailänder Dom leergefegt

Quelle: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Italien meldet 368 weitere Todesfälle durch das Coronavirus. Es ist der höchste Anstieg innerhalb eines Tages. Damit seien in Italien inzwischen 1.809 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben, teilte der Zivilschutz in Rom mit.



Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen stieg auf knapp 25.000, das waren 3.509 Fälle mehr als am Vortag. Italien ist das zweitstärkste von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land weltweit. Nur China verzeichnete mehr Todesfälle.