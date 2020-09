In Italien waren bis Donnerstag gut 41.000 Infektionen verzeichnet worden. In China, das eine mehr las 20 mal größere Bevölkerung hat, waren es mehr als 81.000. Dort wurden am Ausgangspunkt der Krise in Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei seit Mittwoch keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus mehr gemeldet. Allerdings seien in Wuhan, wo das Virus im Dezember erstmals festgestellt wurde, acht weitere Personen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, erklärte das chinesische Gesundheitsministerium.