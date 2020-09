In Venetien wurde die Gemeinde Vo abgeriegelt. Museen und Schulen sollen in der gesamten Region bis zum 1. März geschlossen bleiben, kündigte Regionalpräsident Luca Zaia an. In Kirchen in der Lombardei und in Venetien fielen Gottesdienste aus. Öffentliche Verkehrsmittel wurden eigens desinfiziert.