Auch wenn der wilde Wald rund um die Anlage bleiben soll: Der "Lost Place" ist dann Geschichte - so wie an vielen anderen Orten in Italien auch. Brachflächen, vor allem wenn sie wie in Saronno mitten in der Stadt liegen, werden wieder gebraucht. Fennema versteht das zwar, aber: "Natürlich ist es für mich manchmal traurig, wenn etwas verschwindet, was eigentlich noch viel schöner werden könnte."