Italien: Vier Tote bei Seilbahn-Unglück nahe Neapel

Tragisches Ende eines Ausflugs kurz vor den Ostertagen: Beim Absturz einer Seilbahn in der Nähe der Großstadt Neapel in Italien sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die Gondel stürzte nahe der Ortschaft Castellammare di Stabia auf dem Weg zu einem Aussichtspunkt in die Tiefe, nachdem ein Kabel gerissen war, wie die italienische Bergwacht mitteilte.