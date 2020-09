Italiens Präsident Sergio Mattarella.

Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa/Archivbild

Ohne die sonst übliche öffentliche Zeremonie hat Italien am Dienstag der Opfer des SS-Massakers in den Ardeatinischen Höhlen in Rom 1944 gedacht. Staatspräsident Sergio Mattarella rief die Bürger zur Einheit in Zeiten einer schweren gesundheitlichen Notlage als Folge der Corona-Pandemie auf.



"Dieses Jahr wird es zu unserem großen Bedauern nicht möglich sein, sich am 76. Jahrestag im Mausoleum der Ardeatinischen Höhlen zu treffen, um zusammen mit den Familien die Namen der Märtyrer zu hören", sagte Mattarella.