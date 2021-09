Am schlimmsten traf es Sizilien. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es in Europa nie so heiß wie am 11. August bei Syrakus. 48,8 Grad wurden in der Nähe gemessen und davor und danach brannten die Wälder. Im Mittelmeer-Raum spürt man den Klimawandel doppelt so stark wie im Rest der Welt, sagt der Mailänder Forstwissenschaftler Giorgio Vacchiano.