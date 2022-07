Ivana Trump, die Ex-Frau von Ex-Präsident Donald Trump und Mutter von drei seiner Kinder, ist tot. Das gab Donald Trump am Donnerstag in sozialen Medien bekannt. Sie sei in ihrem Zuhause in New York gestorben, ließ Trump bei Truth Social wissen. "Sie war eine wundervolle, schöne und fantastische Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben gelebt hat", teilte Trump mit.