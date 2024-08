Schiffsunglück vor Sizilien: Vier Leichen in Wrack entdeckt

Die Segelyacht "Bayesian" war am Montag bei schlechtem Wetter unterwegs (Archivfoto)

Zweieinhalb Tage nach dem Untergang der Luxusjacht "Bayesian" vor Sizilien haben Taucher an Bord des gesunkenen Schiffes weitere Leichen geborgen. Insgesamt vier Tote wurden am Mittwoch in etwa 50 Metern Tiefe von Spezialtauchern im Inneren des Segelboots ausfindig gemacht und dann nach oben gebracht.