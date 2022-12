Top 10 Singles:

01: "Layla" von DJ Robin & Schürze

02: "Heat Waves" von den Glass Animals

03: "Beautiful Girl" von Luciano

04: "abcdefu" von Gayle

05: "Shivers" von Ed Sheeran

06: "As It Was" von Harry Styles

07: "Where Are You Now" von Lost Frequencies & Calum Scott

08: "Sehnsucht" Miksu/Macloud & t-low

09: "Cold Heart" von Elton John & Dua Lipa

10: "Wildberry Lillet" von Nina Chuba



Top 10 Alben:

01: "Zeit" von Rammstein

02: "Rausch" von Helene Fischer

03: "Voyage" von ABBA

04: "Midnights" von Taylor Swift

05: "Harry's House" von Harry Styles

06: "Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen" - Die Toten Hosen

07: "Für den Himmel durch die Hölle" von Kontra K

08: "=" von Ed Sheeran

09: "Perspektiven" von Roland Kaiser

10: "30" von Adele