Testgelände: Dabei nutzte die Sowjetunion vorwiegend das Testgelände nahe der Stadt Semipalatinsk (heute Semei) in Kasachstan und die Insel "Nowaja Semlja" im Nordpolarmeer. Die USA testeten überwiegend in der Wüste von Nevada und am Bikini-Atoll im pazifischen Ozean. Die Briten nutzten für ihre Tests verschiedene Orte auf dem Australischen Kontinent und einige Pazifik-Inseln. Die Franzosen testeten in Algerien und Französisch Polynesien.