Der Schauspieler und Synchronsprecher Dietmar Wunder ist seit nunmehr 15 Jahren die deutsche Stimme hinter dem britischen Geheimagenten, sozusagen die deutsche Persönlichkeit von 007 alias Daniel Craig. Der inzwischen 53 Jahre alte Craig übernahm die Rolle 2006 von Pierce Brosnan und hat jetzt seinen letzten Auftritt als Bond in "Keine Zeit zu sterben" ("No time to die"). An diesem Dienstag feiert der Film Weltpremiere in London, ab Donnerstag ist er in den deutschen Kinos zu sehen.