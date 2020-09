Seitdem haben sich die technologischen Möglichkeiten enorm verbessert. Sichtbar wurde das in Martin Scorseses "The Irishman" oder in "Gemini Man" vom vergangenen Sommer, in dem Will Smith digital verjüngt seinem älteren Ich gegenübersteht. Carrie Fisher kehrte 2016 erst als junge Frau in "Rogue One: A Star Wars Story" zurück und erschien nach ihrem Tod erneut in ihrer Rolle als Leia in "The Stars: The Rise of Skywalker".