LeBron James beim Dunk in der zweiten Hälfte

Quelle: dpa

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hat in der nordamerikanischen Eliteliga NBA einen neuen Meilenstein erreicht: Dank seiner 29 Punkte überholte der 35-Jährige am Samstagabend (Ortszeit) in der ewigen Scorerliste Lakers-Legende Kobe Bryant und belegt nun mit 33 655 Punkten den dritten Platz. Die 91:108-Niederlage bei den Philadelphia 76ers konnte James aber nicht verhindern. Nur Kareem Abdul-Jabbar (38 387) und Karl Malone (36 928) liegen noch vor James. Sechster ist Dirk Nowitzki (31 560).



Nach dem Spiel erzählte der 35-jährige James, wie er als Teenager von seinem Idol Byant ein Paar Basketballschuhe als Geschenk erhalten habe. "Meine Füße verkrampften, aber ich habe sie die ganze Nacht nicht ausgezogen. Ich war 15 Jahre alt, die Schuhe waren zu klein", sagte James. Sichtlich bewegt fügte "King James" hinzu: "Das ist zu viel für mich. Jetzt stehe ich hier im Lakers-Dress ausgerechnet in Philadelphia, wo Kobe herkommt."



Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder führte die Oklahoma City Thunder zum fünften Sieg nacheinander. Bei den Minnesota Timberwolves setzte sich OKC mit 113:104 durch. Schröder war mit 26 Punkten der beste Werfer seiner Mannschaft. In der Tabelle der Western Conference zogen die Thunder nach Siegen mit den Dallas Mavericks gleich und belegen Rang sieben.