Über all dem standen dann noch die mit Vehemenz auftretenden Priester der katholischen Kirche, die tief sitzende Ängste vor der Sünde beim kleinen Horst auslösten. Eine "Schuld, die man nie loswird", sei ihm eingepflanzt worden. Die Erinnerungen tobten über Jahrzehnte in Janosch - auch nachdem er 1970 mit "Cholonok oder Der liebe Gott aus Lehm" einen prägenden Roman schrieb und die Grundlage für spätere Millionenauflagen mit zahlreichen Werken legte. Damals lebte er am Ammersee in Bayern.