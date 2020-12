"Nach 5,2 Milliarden Kilometern der Weltallreise, die sechs Jahre gedauert hat, ist die Kapsel zurückgekehrt und jetzt ist sie hier bei uns", freute sich Tsuda. Das Raumfahrzeug "Hayabusa2" hatte die Kapsel in einer Höhe von 220.000 Kilometern aus dem Weltall abgeworfen. Sie landete am Wochenende im australischen Outback und kam am Dienstag in Japan an.