Tokio: Passagier-Flugzeug fängt bei Landung Feuer

Eilmeldung

Hunderte Personen an Bord : Tokio: Flugzeug fängt bei Landung Feuer

02.01.2024 | 10:34 |

Die Maschine mit Hunderten Menschen an Bord ist wohl am Flughafen in Tokio mit einem anderen Flugzeug zusammengestoßen. Ob es Verletzte gibt, ist bisher unklar.