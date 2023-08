La Hague am Ärmelkanal, Sellafield an der Irischen See, aber auch Yangjiang am Südchinesischen Meer oder das koreanische Kori am Japanischen Meer. Weltweit leiten Atomkraftwerke seit Jahrzehnten regelmäßig Kühlwasser von Kernkraftwerken ins Meer. Auch in Mengen, die deutlich höher sind als die geplanten von Fukushima.