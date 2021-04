Die europäischen Wideraufbereitungsanlagen haben mit Tritium als Abfallprodukt dasselbe Problem. Die Nuklearindustrie hat sich das Einleiten aber von vornherein genehmigen lassen, in weitaus größerem Umfang als in Japan: Allein die Anlage im französischen La Hague leitet pro Jahr tritiumhaltiges Wasser mit etwa zehn hoch sechzehn Becquerel in den Atlantik - also zehnmal mehr Tritium als derzeit in Fukushima lagert. Das wird in Europa deshalb praktiziert, weil es im Ozean möglich ist, Tritium so stark zu verdünnen, dass es kaum noch nachweisbar ist.