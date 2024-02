Somin-sai: Fest der nackten Männer in Japan eingestellt

Starke Überalterung in Japan

Das Heiligtum habe beschlossen, das Fest einzustellen. Die Teilnehmer seien in die Jahre gekommen und es gebe einen Mangel an Nachfolgern, die die Tradition fortführen könnten, berichtet die japanische Zeitung "Asahi Shimbun". Damit fällt eines der skurrilsten Volksfeste Japans der rasanten Überalterung zum Opfer. Kein anderes Industrieland altert so schnell wie Japan.

Zwei Feste der "nackten Männer" bleiben wohl bestehen.

Und so versammelten sich in diesem Jahr ein letztes Mal Horden von fast nackten Männer in eisiger Kälte in dem Tempel. Sie reinigten sich zunächst in einem Fluss und gingen dann zu einer Halle des Heiligtums, wo sie für eine gute Ernte und andere Segnungen beteten, bevor sie dann um den Hanfsack rangelten, schildert es die Zeitung.