Laut einem Bericht der Weltbank setzt Japan auf ein breit aufgestelltes Netz an Frühwarnsystemen. Der Cell Broadcast, in Japan Notfall-Alarm-Mail genannt, schickt seine Warnungen als Benachrichtigung direkt auf das Handy und hat sich in der Vergangenheit schon bewährt: So gaben beispielsweise mehr als 85 Prozent der Überlebenden des Kumamoto-Erdbebens im Jahr 2016 an, per Cell Broadcast ihre erste Warnung erhalten zu haben.