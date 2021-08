Knapp zehn Jahre ist es her, da tuschelten Mitschüler hinter ihrem Rücken. Sie sei ja nur so sportlich aufgrund ihres Vaters. Der ist nämlich Nigerianer, also schwarz und kräftig. Klar, dass dessen Tochter Raimu Kaminashi als sogenannte Haafu vor allem deswegen schneller als alle anderen in der Schule sei.