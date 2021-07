Drei Minuten Schwerelosigkeit - es war schon irgendwie aufregend, als Richard Branson am 10. Juli in der Wüste von New Mexico in sein Raumschiff stieg und eine knappe Stunde später am Rande des Weltraums angekommen war. Der britische Unternehmer inszenierte sich als "Astronaut 001" und wurde von vielen gefeiert. Sein Versprechen: Bald sollen viele Menschen ins All reisen können.