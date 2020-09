Laut der Studie sind seit Dezember 2017 in dem Krieg mindestens 2.047 Mädchen und Jungen getötet oder verstümmelt worden. Im Jemen sind demnach etwa 10,3 Millionen Kinder von Ernährungsunsicherheit betroffen, 2,1 Millionen akut unterernährt. Zudem seien in den vergangenen drei Jahren rund 1,2 Millionen Kinder an Cholera, Diphtherie oder Dengue-Fieber erkrankt.