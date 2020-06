Unicef hat vor einer Gefahr für Millionen von Kindern im Jemen durch eine Hungersnot wegen des neuen Coronavirus gewarnt. In einem Bericht am Freitag hieß es, die Zahl der mangelernährten Kinder in dem Bürgerkriegsland könne bis Ende des Jahres 2,4 Millionen erreichen - 20 Prozent mehr als aktuell.