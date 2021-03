Benötigt werden in diesem Jahr demnach 3,85 Milliarden Dollar. Zwei Drittel der Bevölkerung in dem 28-Millionen-Einwohner-Land brauchen demnach Hilfe zum Überleben. Dennoch sinke die Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, dringend benötigtes Geld bereitzustellen, beklagt Save the Children. Auch eine politische Lösung sei weiterhin nicht in Sicht.