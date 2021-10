In ihrem Terror-Prozess vor dem Oberlandesgericht München ist die IS-Rückkehrerin Jennifer W. zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach sie am Montag unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig, wegen Beihilfe zum versuchten Mord, zum versuchten Kriegsverbrechen - und wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit.