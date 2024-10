Jens Kevin Georg: Vom Harry-Potter-Fan zum Oscar-Gewinner

So fasst Georg sein Lebensthema zusammen. Darum geht es auch in seinem Kurzfilm "Kruste". Mit dem der Absolvent der "Filmuniversität Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg einen Studenten-Oscar gewonnen hat. 2.683 Einreichungen aus der ganzen Welt konkurrierten in diesem Jahr um die Preise bei der "Student Academy Awards" in London. Bei der Verleihung heute in London entscheidet sich noch, ob Georg den Studenten-Oscar in Gold, Silber oder Bronze bekommt.