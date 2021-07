Jim Morrison sitzt, weißhaarig und wohlbeleibt, unter Palmen mit einem kühlen Bier in der Hand und grinst. Seinen Fans, die ihn vergöttern, ist er entflohen, ebenso der Polizei und Justiz. Er ist jetzt 77 Jahre alt - und längst frei davon, ein Rockidol sein zu müssen. So in etwa stellen es sich wohl manche Anhänger des charismatischen Sängers der Rockgruppe "The Doors" vor.