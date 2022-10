Schilddrüsen-Probleme : Die Rückkehr des Jodmangels

Die Verwendung von jodiertem Salz findet in der deutschen Lebensmittelindustrie auf freiwilliger Basis statt. Gesetzlich geregelt ist dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zufolge die Jodmenge, die dem Salz zugegeben werden darf. Sie liegt derzeit bei 15 bis 25 Milligramm pro Kilogramm. Laut einer Erhebung der Universität Gießen von 2019 ist in 28,5 Prozent der mit Salz hergestellten Lebensmittel aus den Warengruppen Brot und Backwaren, Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie Milchprodukte jodiertes Speisesalz enthalten. Tierische Produkte enthalten auch deshalb Jod, weil Tierfuttermittel jodiert werden. Das BfR und die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) plädieren dafür, den Jodgehalt in jodiertem Speisesalz auf 30 Milligramm pro Kilogramm zu erhöhen. Das sei vor allem vor dem Hintergrund der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten (NRI) sinnvoll. Diese nämlich soll den Gehalt von Zucker, Fett und Salz in industriell und handwerklich hergestellten Lebensmitteln senken und könnte durch den so verringerten Salzkonsum weiter zu einem Jodmangel beitragen.



Ein höherer Jodgehalt im Salz würde dem entgegenwirken. Dieses höher jodierte Salz müsste laut BfR in mindestens 36 Prozent und nicht wesentlich mehr als 42 Prozent aller Lebensmittel genutzt werden.