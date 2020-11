Warum Soul? Ist das nicht der Sound von gestern, die Musik der Eltern? Joy lächelt dieses spezielle Joy-Lächeln: "Soul is the truth and nothing but the truth. Soul hat Dringlichkeit und Soul lässt einfach die ganze Palette an Gefühlswelten zu. Nicht nur das leise Zerbrechliche, sondern auch das laute Stimmgewaltige."