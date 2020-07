Die Dakota landet in Berlin-Gatow. Weiter geht es für die Pastorentochter nach Babelsberg. Sie bezieht mit einer Kollegin ein kleines Zimmer in einer schmucken Villa in der Kayserstraße 6 (heute Karl-Marx-Straße). Churchill wohnt in einem Herrenhaus um die Ecke - mit Seeblick, versteht sich. Heute residiert hier SAP-Chef Hasso Plattner. Es ist wie im Kino. Joy Milward notiert: