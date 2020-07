Das Bundesverfassungsgericht konkretisiert seine Rechtsprechung zu antisemitischen Äußerungen. So kann auch rechtsradikales Gedankengut von der Meinungsfreiheit geschützt sein. Beschränkungen seien aber gerechtfertigt, "wenn Äußerungen die Schwelle zu einer Verletzung oder konkreten Gefährdung von Rechtsgütern überschreiten", so das Gericht. Es komme auf die konkrete Wirkung im jeweiligen Kontext an.