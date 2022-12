... ist in Berlin bei ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Ihre Eltern sind aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Die 26-Jährige hat an der Humboldt-Universität in Berlin Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften sowie Jüdische Erziehung in Jerusalem studiert. Im August wurde sie zur Präsidentin der Europäischen Union Jüdischer Studierender gewählt. Die European Union of Jewish Students, kurz EUJS, ist eine der wichtigsten Interessenvertretungen in Brüssel und ist die direkte Ansprechpartnerin der EU für junge jüdische Belange.

Bildquelle: Alexandre Liebhaberg