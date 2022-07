Schlagersänger Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") will seine Karriere beenden und sich zum Ende des Jahres von der Bühne verabschieden. Das kündigte der 77-Jährige am Samstagabend in der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty" in Gelsenkirchen mit Florian Silbereisen an.