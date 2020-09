Von bundesweit fast 175.000 Gewalttaten im Jahr 2019 wurde der allergrößte Teil von Tätern begangen, die 21 Jahre und älter waren, nämlich 68 Prozent. Hier ist die Rechtslage klar. Doch was passiert, wenn Kinder Straftaten verüben? Täter im Kinder- und Jugendalter sollen zurück auf den richtigen Weg gebracht werden: Resozialisierung statt Strafe und Sühne, so will es das Jugendstrafrecht. Es gibt zahlreiche Sanktionsmöglichkeiten.