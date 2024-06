Sinus-Studie: Jugendliche zunehmend verunsichert

Die Jugendlichen in Deutschland sind laut einer Studie besorgter denn je. Ursache seien die Vielzahl von Krisen und Problemen wie Kriege, Energieknappheit Inflation und Klimawandel , heißt es in der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Sinus-Studie "Wie ticken Jugendliche?". Die Sorge um Umwelt und Klima, die schon in der Vorgängerstudie 2020 als virulent beschrieben wurde, wachse in der jungen Generation weiter an.